Зеленського запросили на реванш Усика з Дюбуа на Вемблі
Британський промоутер Френк Воррен запросив президента України Володимира Зеленського відвідати реванш володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO) з чемпіоном світу WBC, IBO, WBA та WBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Про це промоутер розповів в інтерв'ю BoxNation.
"Я був би радий бачити президента України там. Я хотів би, щоб Зеленський був присутній. І принц Вільям – він фанат боксу, я б також хотів, щоб і він прийшов. А щодо президента – він може носити те, що йому подобається. Він справжній чоловік.
Це запрошення – приїхати, подивитися на виступ українця. Хоча, при всій повазі, сподіваюся, що його земляк програє. Але я впевнений, що вся публіка на Вемблі підніметься та аплодуватиме йому. Адже він герой для більшості людей у світі. І у футболці також", – розповів Воррен.
Нагадаємо, другий поєдинок між чемпіоном та британським претендентом відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі", Лондон.
Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.
Це і не дивно, адже гаряча пресконференція зі звинуваченнями у симуляції та високою напругою не залишила байдужим жодного фаната боксу.