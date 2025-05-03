Зеленського запросили на реванш Усика з Дюбуа на Вемблі

Британський промоутер Френк Воррен запросив президента України Володимира Зеленського відвідати реванш володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO) з чемпіоном світу WBC, IBO, WBA та WBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це промоутер розповів в інтерв'ю BoxNation.

"Я був би радий бачити президента України там. Я хотів би, щоб Зеленський був присутній. І принц Вільям – він фанат боксу, я б також хотів, щоб і він прийшов. А щодо президента – він може носити те, що йому подобається. Він справжній чоловік.

Це запрошення – приїхати, подивитися на виступ українця. Хоча, при всій повазі, сподіваюся, що його земляк програє. Але я впевнений, що вся публіка на Вемблі підніметься та аплодуватиме йому. Адже він герой для більшості людей у світі. І у футболці також", – розповів Воррен.