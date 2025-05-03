Не Мохаммед Алі: промоутер Дюбуа назвав найкращого боксера в історії хевівейту
Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен назвав найкращого боксера в історії хевівейту.
Функціонер поспілкувався із журналістами Daily Mail.
У виборі між Олександром Усиком та своїм підопічним Воррен без вагань назвав британця. Також цікаво, що між Мохаммедом Алі та Тайсоном Ф'юрі, Воррен обрав саме колишнього суперника Усика.
У імпровізованому "фіналі" промоутер мав вибір між "Циганським королем" та Джорджем Форманом, зробивши вибір на користь свого підопічного.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.
Перший бій між українцем та британцем відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше Воррен пообіцяв Усику Bentley у випадки ще одної перемоги над Дюбуа.