Не Мохаммед Алі: промоутер Дюбуа назвав найкращого боксера в історії хевівейту

Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен назвав найкращого боксера в історії хевівейту.

Функціонер поспілкувався із журналістами Daily Mail.

У виборі між Олександром Усиком та своїм підопічним Воррен без вагань назвав британця. Також цікаво, що між Мохаммедом Алі та Тайсоном Ф'юрі, Воррен обрав саме колишнього суперника Усика.

У імпровізованому "фіналі" промоутер мав вибір між "Циганським королем" та Джорджем Форманом, зробивши вибір на користь свого підопічного.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між українцем та британцем відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Воррен пообіцяв Усику Bentley у випадки ще одної перемоги над Дюбуа.