Шахтар назвав стартовий склад на матч з Чорноморцем в УПЛ

Тренерські штаби Чорноморця та Шахтаря визначились зі стартовими складами на матч 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Чорноморець: Рудько, Кисіль, Жаржу, Єрмаков, Ракицький, Бутко, Білошевський, Лацібідзе, Сігеєв, Хобленко, Мустафаєв

Шахтар: Фесюн, Азаров, Грам, Бондар, Тобіас, Криськів, Бондраренко, Марлон, Педріньйо, НЕвертон, Еліас

Матч розпочнеться о 13:00. Трансляція доступна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

У разі втрати очок Шахтар остаточно втратить шанси на чемпіонство. Також це станеться, якщо Динамо переможе Інгулець у своєму матчі. "Гірники" йдуть третіми та відстають від Динамо на 10 балів, а від Олександрії на 6. У минулому турі Шахтар розписав мирову з Динамо.

Чорноморець же бореться за виживання та йде на останньому місці в турнірній таблиці. Клуб також може втратити шанси врятуватися, якщо програє гру, а суперники – виграють.