Визначилася пара фіналістів на Мастерсі у Мадриді

Стали відомі фіналісти на турнірі серії Мастерс Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді. Ними стали Каспер Рууд (15, Норвегія) та Джек Дрейпер (6, Велика Британія).

Рууд у півфіналі переміг аргентинця Франсіско Черундоло з рахунком 6:4, 7:5. Норвежець зіграє свій 25 фінал на рівні АТР-туру. Цікаво, що 18 з них відбулися на грунтові, і на цьому покритті більше вирішальних матчів із діючих гравців провів тільки Новак Джокович (34).

Після півфінального поєдинку Рууд заявив, що грав із пошкодженням, адже ще на розминці відчув біль у ребрі, який турбував його протягом усього матчу.

Дрейпер на шляху до фіналу обіграв італійця Лоренцо Музетті (11) – 6:3, 7:6(4). Ддля Джека це буде сьомий вирішальний матч в АТР-турі та другий на Мастерсах. У березні поточного року він виграв "тисячник" в Індіан-Веллсі.

Дрейпер у віці 23 років став наймолодшим британським тенісистом, який доходив до фіналів турнірів на всіх трьох покриттях: харді, грунті та траві.

Зазначимо, що Рууд та Дрейпер ще жодного разу не зустрічалися між собою.

Фінальна пара турніру Mutua Madrid Open:

4 травня. 19:30.

Каспер Рууд (Норвегія) – Джек Дрейпер (Велика Британія)

Нагадаємо, що 3 травня на турнірі в Мадриді пройде жіночій фінал. У ньому зустрінуться американка Коко Гофф, яка розгромила чинну чемпіонку змагань польку Ігу Швьонтек та білоруска Аріна Сабалєнка, що перемогла нашу Еліну Світоліну.