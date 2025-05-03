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Визначилася пара фіналістів на Мастерсі у Мадриді

Станіслав Матусевич — 3 травня 2025, 11:30
Визначилася пара фіналістів на Мастерсі у Мадриді
Джек Дрейпер
Getty images

Стали відомі фіналісти на турнірі серії Мастерс Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді. Ними стали Каспер Рууд (15, Норвегія) та Джек Дрейпер (6, Велика Британія).

Рууд у півфіналі переміг аргентинця Франсіско Черундоло з рахунком 6:4, 7:5. Норвежець зіграє свій 25 фінал на рівні АТР-туру. Цікаво, що 18 з них відбулися на грунтові, і на цьому покритті більше вирішальних матчів із діючих гравців провів тільки Новак Джокович (34).

Після півфінального поєдинку Рууд заявив, що грав із пошкодженням, адже ще на розминці відчув біль у ребрі, який турбував його протягом усього матчу.

Дрейпер на шляху до фіналу обіграв італійця Лоренцо Музетті (11) – 6:3, 7:6(4). Ддля Джека це буде сьомий вирішальний матч в АТР-турі та другий на Мастерсах. У березні поточного року він виграв "тисячник" в Індіан-Веллсі.

Дрейпер у віці 23 років став наймолодшим британським тенісистом, який доходив до фіналів турнірів на всіх трьох покриттях: харді, грунті та траві.

Зазначимо, що Рууд та Дрейпер ще жодного разу не зустрічалися між собою.

Фінальна пара турніру Mutua Madrid Open:

4 травня. 19:30.
Каспер Рууд (Норвегія) – Джек Дрейпер (Велика Британія)

Нагадаємо, що 3 травня на турнірі в Мадриді пройде жіночій фінал. У ньому зустрінуться американка Коко Гофф, яка розгромила чинну чемпіонку змагань польку Ігу Швьонтек та білоруска Аріна Сабалєнка, що перемогла нашу Еліну Світоліну.

Mutua Madrid Open мастерс Лоренцо Музетті Каспер Рууд Джек Дрейпер Франсіско Черундоло

Каспер Рууд

Визначилися півфіналісти на Мастерсі в Мадриді
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