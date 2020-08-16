Делегація Формули-1 зустрічалася з представниками турецьких готелів і почала бронювати номери на листопад

Гран-прі Туреччини відбудеться 15 листопада.

Про це повідомляє Motorsport.com.

Делегація Формули-1 зустрічалася з представниками турецьких готелів і почала бронювати номери на листопад.

Раніше повідомлялося, що організатори проводять переговори з Ф-1 про повернення в чемпіонат.

Гран-прі Туреччини проводився в Формулі-1 з 2005 по 2011 роки і проходив на трасі Стамбул-Парк.

Нагадаємо, Гамільтон здобув поул на Гран-прі Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Мерседес підпише Договір згоди, але може піти з Формули-1 за рік.