Джерело - Motorsport.com.
Гран-прі Туреччини відбудеться 15 листопада.
Про це повідомляє Motorsport.com.
Делегація Формули-1 зустрічалася з представниками турецьких готелів і почала бронювати номери на листопад.
Раніше повідомлялося, що організатори проводять переговори з Ф-1 про повернення в чемпіонат.
Гран-прі Туреччини проводився в Формулі-1 з 2005 по 2011 роки і проходив на трасі Стамбул-Парк.
Нагадаємо, Гамільтон здобув поул на Гран-прі Іспанії.
Раніше повідомлялося, що Мерседес підпише Договір згоди, але може піти з Формули-1 за рік.