Про це команда повідомила в офіційній заяві

Джерело - Чемпіон.

Пілот Феррарі Себастьян Феттель отримає нове шасі на свій болід на Гран-прі Іспанії.

Про це команда повідомила в офіційній заяві.

"Себастьян отримає нове шасі, тому що в результаті аналізу, проведеного після гонки в Сільверстоуні, ми виявили невелике ушкодження шасі, викликане жорстким контактом з поребриком".

Актуально: Мерседес продовжив контракт з Боттасом.

"Це пошкодження навряд чи б могло сильно вплинути на швидкість боліда, але заміна шасі здалася команді логічним рішенням з урахуванням усіх обставин", - йдеться в повідомленні.

'@ScuderiaFerrari: "Sebastian will have a new chassis, because after the Silverstone post-race analysis, we spotted a small fault caused by a heavy impact over a kerb. It would not have had much of an effect on performance, but it was the logical decision to take." — Adam Cooper (@adamcooperF1) August 12, 2020

Нагадаємо, Хюлькенберг веде переговори з двома командами Формули-1.