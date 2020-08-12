Джерело - Чемпіон.
Пілот Феррарі Себастьян Феттель отримає нове шасі на свій болід на Гран-прі Іспанії.
Про це команда повідомила в офіційній заяві.
"Себастьян отримає нове шасі, тому що в результаті аналізу, проведеного після гонки в Сільверстоуні, ми виявили невелике ушкодження шасі, викликане жорстким контактом з поребриком".
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"Це пошкодження навряд чи б могло сильно вплинути на швидкість боліда, але заміна шасі здалася команді логічним рішенням з урахуванням усіх обставин", - йдеться в повідомленні.
'@ScuderiaFerrari: "Sebastian will have a new chassis, because after the Silverstone post-race analysis, we spotted a small fault caused by a heavy impact over a kerb. It would not have had much of an effect on performance, but it was the logical decision to take."— Adam Cooper (@adamcooperF1) August 12, 2020
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