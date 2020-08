Пілот Феррарі Себастьян Феттель отримає нове шасі на свій болід на Гран-прі Іспанії.

Про це команда повідомила в офіційній заяві.

'@ScuderiaFerrari: "Sebastian will have a new chassis, because after the Silverstone post-race analysis, we spotted a small fault caused by a heavy impact over a kerb. It would not have had much of an effect on performance, but it was the logical decision to take."