Форвард Сакраменто отримав травму в матчі проти Х'юстона

Форвард Сакраменто Домантас Сабоніс отримав травму в матчі НБА проти Х'юстона.

Про це повідомляє ESPN.

Гравець встиг зіграти всього одну хвилину, проте під час бігу схопився за коліно та вже не зміг продовжити зустріч.

Після матчу головний тренер Кінгз Дуг Крісті заявив, що у Сабоніса травма підколінного сухожилля, проте більш детальну інформації наставник зможе отримати лише за підсумками сканування.

У сезоні-2024/25 Сабоніс зіграв 56 матчів, в яких в середньому набирає 19.5 очок та робить 14.1 підборів за гру.

Раніше Домантас став третім литовцем в історії НБА, який подолав позначку в 10 тисяч очок за кар'єру.