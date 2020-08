Mercedes продовжив контракт з Боттасом

Команда Формули-1 Mercedes продовжила контракт з фінським гонщиком Валттері Боттасом.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Нова угода розрахована на один рік, до кінця сезону-2021.

🚨 #BottasAnnounced 🚨



He’s STAYING! 👊 @ValtteriBottas will race for the Team next year! 🔥 pic.twitter.com/hsGv1WuWIX