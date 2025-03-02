Ротань – після поразки від Шахтаря: Такі гравці, як Судаков, коштують 60 мільйонів

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань заявив, що його команда не заслуговувала на розгромну поразку від Шахтаря (0:3) у матчі 19 туру УПЛ. Проте такі футболісти, як Георгій Судаков, коштують 60 мільйонів, бо вирішують долю гри.

Його слова передає пресслужба "гірників".

" Прикро програти в такому матчі, тим паче що гра нам давалася, і я вважаю, що за підсумками зустрічі ми могли б мати набагато більше. Але індивідуальна майстерність гравців… Як я казав у флешінтерв’ю, мабуть, такі гравці, як Судаков, коштують 60 мільйонів і вирішують долю гри. Утім я пишаюся своєю командою, ставленням, і сьогодні ми були не гіршими, так точно, а могли б бути й кращими ", – сказав Ротань.

Зауважимо, що Судаков вийшов на поле в середині другого тайму та долучився до усіх трьох голів команди. Зокрема він записав дубль до свого активу.

Цей результат допоміг донецькому клубу скоротити відставання від підопічних Руслана Ротаня, у яких залишилося 42 залікових бали, у Шахтаря після перемоги стало 39 очок. Водночас Олександрія втратила можливість підібратися ближче до Динамо, яке 28 лютого втратило очки у зустрічі з Ворсклою.