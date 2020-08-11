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Хюлькенберг веде переговори з двома командами Формули-1

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Німець заміняв Серхіо Переса на Гран-прі 70-річчя
Хюлькенберг веде переговори з двома командами Формули-1
#Хюлькенберг, #Формула-1

Джерело - xsport.ua.

Колишній пілот Формули-1 Ніко Хюлькенберг, який виступив на Гран-прі 70-річчя за Рейсінг Пойнт, може повернутися до "королівських гонок".

Про це він розповів порталу Auto Motor.

"Було б перебільшенням сказати, що після минулої гонки мої шанси на місце бойового пілота виросли. Я вже деякий час веду переговори з двома командами, але не думаю, що за вихідні щось змінилося", - заявив пілот

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"Там мене добре знають і не будуть спиратися на результати одного етапу. Шанс на місце у Формулі-1 є, але потрібно трохи часу", - сказав Хюлькенберг.

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