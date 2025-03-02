Зоря зіграє з Рухом, Інгулець та Кривбас зустрінуться у перенесеному матчі 19 туру УПЛ

Сьогодні, 2 березня, відбудуться три матчі в межах 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Так, Інгулець у номінально домашньому матчі зіграє проти Кривбаса. Гра відбудеться на домашньому стадіоні криворізького клубу. Стартовий свисток пролунає о 13:00. Зустріч мала відбутися вчора, проте її перенесли через тривалу повітряну тривогу.

У ще одному матчі Зоря в Києві зіграє свій домашній матч проти Руха. Гра розпочнеться о 15:30. А завершуватиме ігровий день протистояння між Вересом та Колосом о 18:00.

Зазначимо, що усі матчі можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Розклад матчів 19 туру УПЛ на 2 березня

13:00 Інгулець – Кривбас

15:30 Зоря – Рух

18:00 Верес – Колос

Нагадаємо, напередодні Олександрія програла Шахтарю. Цей результат допоміг донецькому клубу скоротити відставання від підопічних Руслана Ротаня, у яких залишилося 42 залікових бали, у Шахтаря після перемоги стало 39 очок.

Водночас Олександрія втратила можливість підібратися ближче до Динамо, яке 28 лютого втратило очки у зустрічі з Ворсклою.