Гравці Бернлі відмовились від рукостискання з футболістом Престона, якого звинуватили у расизмі

Матч між Престоном та Бернлі в межах Кубку Англії розпочався зі скандального епізоду, в якому гравці "бордових" відмовились від рукостискання з форвардом Мілутіном Осмаїчем.

Про це повідомляє Talksport.

Оскільки сам футболіст ще не знав про бойкот, то простягнув руку суперникам, проте не побачив відповіді.

Річ у тому, представники Бернлі вирішили ігнорувати Осмаїча через звинувачення у расизмі з боку Межбрі Ганнібала. Чорногорець дуже швидко все зрозумів та почав посміхатись.

Бернлі в офіційній заяві заявив, що їм "відомо про ймовірний коментар". Вони висловили повну підтримку 22-річному гравцю.

Сам поєдинок завершився впевненою перемогою Престона 3:0, а сам Осмаїч забив один з м'ячів.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл близький до трансферу основного воротаря Бернлі.