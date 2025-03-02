Нагорняк: Зараз в Україні мало якісних та кваліфікованих футболістів

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк заявив, що сьогодні в Україні мало якісних та кваліфікованих футболістів. До того ж на ринку небагато гравців із клубів УПЛ, і вони не хочуть йти у Першу лігу.

Його слова передає Український футбол.

" Пошуки новачків не припиняються, але, знаєте, відверто кажучи, якісних та кваліфікованих футболістів нині в Україні мало. Є непогані ветерани, але… Інколи щось нас не влаштовує, інколи гравців з якими були якісь перемовини. До поновлення чемпіонату ще є час, то ж ми й надалі в процесі пошуку.

Раніше я казав, що клуб може посилитись гравцям з УПЛ. Але розумієте, нині на внутрішньому ринку не так багато виконавців з команд Прем’єр-ліги, які б хотіли перейти до клубу з Першої ліги. І я їх розумію, це нормальне явище", – сказав Нагорняк.

Нагадаємо, саме Епіцентр є лідером турнірної таблиці Першої ліги. У команди 29 очок за 14 турів. У другого Агробізнеса 28 балів, ще три клуби мають 25 залікових пунктів.

Нещодавно Нагорняк заявив, що його команда виступатиме в Українській Прем'єр-лізі вже найближчим часом.