Кроуфорд – про бій Роуча та Девіса: Вони просто обікрали хлопця

Чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд розкритикував суддів поєдинку між Девісом та Роучем, які не зарахували нокдаун чемпіону під час зупинки протистояння.

Своєю думкою боксер поділився у соцмережі X.

"Роуч переміг, вони повинні були зарахувати нокдаун через ставання на коліно. Подивимось, що воно буде.



Вони просто обікрали цього хлопця. Згадайте бій Майвезера та Ернандеса. Тоді не було удару, була травма руки, а йому зарахували нокдаун.



Схоже, сьогодні забули про усі правила боксу. Це просто божевілля", – написав Кроуфорд.