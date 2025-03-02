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Кроуфорд – про бій Роуча та Девіса: Вони просто обікрали хлопця

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 09:36
Кроуфорд – про бій Роуча та Девіса: Вони просто обікрали хлопця
Джервонта Девіс – Ламонт Роуч
Getty images

Чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд розкритикував суддів поєдинку між Девісом та Роучем, які не зарахували нокдаун чемпіону під час зупинки протистояння.

Своєю думкою боксер поділився у соцмережі X.

"Роуч переміг, вони повинні були зарахувати нокдаун через ставання на коліно. Подивимось, що воно буде.

Вони просто обікрали цього хлопця. Згадайте бій Майвезера та Ернандеса. Тоді не було удару, була травма руки, а йому зарахували нокдаун.

Схоже, сьогодні забули про усі правила боксу. Це просто божевілля", – написав Кроуфорд.

Зазначимо, 30-річний Девіс востаннє виходив на ринг 15 червня, коли нокаутував у восьмому раунді земляка Френка Мартіна. 29-річний Роуч останній бій провів також у червні 2024 року – переміг ірландця Фергала Маккрорі технічним нокаутом у восьмому раунді.

На сайті "Чемпіон" є відеоогляд бою між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем.

Бокс Джервонта Девіс Теренс Кроуфорд Ламонт Роуч

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