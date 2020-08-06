Mercedes хоче продовжити контракт з Гамільтоном

Джерело - xsport.ua.
Керівництво Mercedes має намір продовжити контракт з Льюїсом Гамільтоном.
Про це розповів керівник команди Тото Вольф.
"У нас хороший діалог, і я абсолютно впевнений, що ми зможемо підписати контракт найближчим часом", - відзначив Вольф.
У команді розраховують, що нова угода британця буде діяти три роки. Гамільтон виступає в складі Mercedes з 2013 року. Разом з командою він п'ять разів ставав чемпіоном світу і один раз віцечемпіоном.
Нагадаємо, Райкконен має наміру завершити кар'єру.