Mercedes хоче продовжити контракт з Гамільтоном

Тото Вольф прокоментував продовження співпраці з Льюїсом Гамільтоном.

Керівництво Mercedes має намір продовжити контракт з Льюїсом Гамільтоном.

Про це розповів керівник команди Тото Вольф.

"У нас хороший діалог, і я абсолютно впевнений, що ми зможемо підписати контракт найближчим часом", - відзначив Вольф.

У команді розраховують, що нова угода британця буде діяти три роки. Гамільтон виступає в складі Mercedes з 2013 року. Разом з командою він п'ять разів ставав чемпіоном світу і один раз віцечемпіоном.

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