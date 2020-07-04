Мерседес на три десятих швидше

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 липня, відбулася перша кваліфікація в рамках сезону Формули-1 2020.

Експерт Sky Sports і колишній пілот Формули-1 Карун Чандок порівняв темп команд з результатами сезону-2019.

"Мерседес на три десятих швидше, ніж в минулому році, Макс Ферстаппен майже повторив свій час, Феррарі стала на дев'ять десятих повільніше. О, боже", - написав Чандок.

So @MercedesAMGF1 are 3 tenths faster than last year, @Max33Verstappen almost same time as last year, Ferrari 9 tenths slower than last year....Oh dear 🤦🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ — Karun Chandhok (@karunchandhok) July 4, 2020

Найбільший прогрес за кваліфікаційним темпом в порівнянні з минулим сезоном продемонстрував Рейсінг Поїнт - команда стала швидше на 0,921 секунди. Також свій результат покращили Вільямс (-0,737 секунди), Рено (-0,493), Макларен (-0,473), Альфа Таурі (-0,360) і Мерседес (-0,323).

Ред Булл показав результат, майже аналогічний минулорічному (+0,038), в той час як три команди з двигунами Феррарі стали повільніше: Хаас - на 0,619 секунди, Скудерія - на 0,920 і Альфа Ромео - на 1,119.

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