Без шансів для інших: Ювентус готується продовжити контракт зі своїм головним талантом

Вінгер Ювентуса Кенан Їлдиз та керівництво туринського клубу не зраджують своїм планам щодо підписання нового контракту.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Згідно з джерелом, незважаючи на інтерес до 20-річного турка з боку багатьох топових клубів Європи, італійський колектив та гравець збираються продовжити співпрацю.

Сторони вже підготували новий контракт, який розрахований до літа 2030 року, зі збільшенням зарплати. Чинна угода діє до літа 2029 року.

Кенан Їлдиз приєднався до Ювентуса влітку 2022 року, залишивши академію мюнхенської Баварії у статусі вільного агента.

Останні два сезони футболіст провів за першу команду "старої синьйори". На його рахунку 16 голів та 10 асистів у 84 матчах.

Нагадаємо, що паралельно із цим Ювентус бажає домовитися із Душаном Влаховичем про дострокове припинення співпраці.