Без додаткового часу та зі сліпим жеребом: УАФ представила новий формат Кубку України

Українська асоціація футболу презентувала новий формат Кубку України, який набере чинності вже в сезоні-2025/2026.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Стартуватиме турнір із кваліфікації серед переможців регіональних кубків, з 1/32 фіналу до змагань приєднаються клуби УПЛ без врахування команд, що виступають у єврокубках.

У 1/16 до Кубку доєднаються клуби, що виступають у турнірах під егідою УЄФА. Кожен раунд гратиметься в форматі одного матчу без додаткового часу – у разі нічию на колективи очікуватиме серія пенальті.

Оновлений Кубок України матиме сліпий жереб, тобто Шахтар та Динамо зможуть зіграти вже на стадії 1/16.

Усі матчі турніру транслюватимуться на УПЛ ТБ, а також планується зміна трофея, який вручатиметься переможцю Кубку.

Нагадаємо, що чинним переможцем Кубку України є донецький Шахтар, який у фіналі турніру сезону-2024/2025 переграв київське Динамо.