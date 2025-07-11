Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Без додаткового часу та зі сліпим жеребом: УАФ представила новий формат Кубку України

Станіслав Лисак — 11 липня 2025, 12:26
Без додаткового часу та зі сліпим жеребом: УАФ представила новий формат Кубку України

Українська асоціація футболу презентувала новий формат Кубку України, який набере чинності вже в сезоні-2025/2026.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Стартуватиме турнір із кваліфікації серед переможців регіональних кубків, з 1/32 фіналу до змагань приєднаються клуби УПЛ без врахування команд, що виступають у єврокубках.

У 1/16 до Кубку доєднаються клуби, що виступають у турнірах під егідою УЄФА. Кожен раунд гратиметься в форматі одного матчу без додаткового часу – у разі нічию на колективи очікуватиме серія пенальті.

Оновлений Кубок України матиме сліпий жереб, тобто Шахтар та Динамо зможуть зіграти вже на стадії 1/16.

Усі матчі турніру транслюватимуться на УПЛ ТБ, а також планується зміна трофея, який вручатиметься переможцю Кубку.

Нагадаємо, що чинним переможцем Кубку України є донецький Шахтар, який у фіналі турніру сезону-2024/2025 переграв київське Динамо.

Українська асоціація футболу (УАФ) Кубок України з футболу

Кубок України з футболу

П'ятенко залишив посаду головного тренера жіночої команди Металіста 1925
Визначилися фіналісти Кубку України серед жіночих команд
Ярмоленко наздогнав Реброва за кількістю забитих голів у Кубку України
Визначилася символічна збірна розіграшу Кубку України сезону 2024/25
Шахтар – Динамо: відео голів та огляд фіналу Кубку України

Останні новини