Перемога Шахтаря наблизила Україну до Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Донецький Шахтар з перемоги розпочав єврокубкову кампанію сезону-2025/26, декласувавши фінський Ільвес у першому матчі першого етапу кваліфікації Ліги Європи.

Ця звитяга принесла Україні 0,25 очка у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Це дозволило нашій асоціації наблизитися в рейтингу до Росії, яка, хоч і дискваліфікована, проте отримує свої бали кожного сезону (по 4,333). На початку цього розіграшу Україна поступалася Росії на 0,699 бала.

Цей рейтинг впливає на кількість учасників єврокубків від однієї країни та їхній розподіл за турнірами та стадіями. Зараз Україна посідає 28 сходинку, що дає 4 місця у кваліфікаціях (одне в Лізі чемпіонів, одне в Лізі Європи та два в Лізі конференцій).

Зауважимо, що результати цьогорічних єврокубків матимуть вплив на стартову позицію України в розіграші 2027/28. Для її покращення нашій асоціації необхідно піднятися щонайменше на 22 місце. А щоб зберегти теперішній стан – не впасти до 30 сходинки.

*За перемогу у кваліфікації дається 1 бал (0,5 за нічию), потім кількість очок ділиться на всіх учасників єврокубків від однієї країни (Україну представляють Динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся).