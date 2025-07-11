Побачимо, – Янніс натякнув, у якому клубі він продовжить кар'єру

Зірковий бігмен Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо майже на 100% визначився із тим, де саме він розпочне наступний сезон.

Слова 30-річного грека наводить BasketNews.

Янніс вирішив провести міжсезоння на батьківщині у Греції, де він завітав до Сеполії, району Афін, в якому виріс.

Але "Грік Фрік" був не один, до нього приєднався IShowSpeed, популярний американський стрімер, який скористався можливістю та прямо запитав у Янніса: "Ти залишишся у Мілуокі?".

"Напевно, напевно. Побачимо. Побачимо. Я люблю Мілуокі", – відповів Адетокумбо.

“Probably. We’ll see. I love Milwaukee.”



- Giannis on staying in Milwaukee



pic.twitter.com/mz4V2pdrif — NBACentral (@TheDunkCentral) July 10, 2025

Янніс Адетокумбо всю свою кар'єру в НБА виступає за Мілуокі, який обрав його під 15-м піком на драфті 2013 року. У 2021 році баскетболіст привів франшизу до статусу чемпіона НБА.

Нагадаємо, що відомий інсайдер ESPN Шемс Чаранія назвав дві умови, за підсумком яких Янніс визначиться зі своїм майбутнім у Мілуокі.