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Побачимо, – Янніс натякнув, у якому клубі він продовжить кар'єру

Олексій Погорелов — 11 липня 2025, 12:07
Побачимо, – Янніс натякнув, у якому клубі він продовжить кар'єру
Янніс Адетокумбо
Мілуокі Бакс

Зірковий бігмен Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо майже на 100% визначився із тим, де саме він розпочне наступний сезон.

Слова 30-річного грека наводить BasketNews.

Янніс вирішив провести міжсезоння на батьківщині у Греції, де він завітав до Сеполії, району Афін, в якому виріс.

Але "Грік Фрік" був не один, до нього приєднався IShowSpeed, популярний американський стрімер, який скористався можливістю та прямо запитав у Янніса: "Ти залишишся у Мілуокі?".

"Напевно, напевно. Побачимо. Побачимо. Я люблю Мілуокі", – відповів Адетокумбо.

Янніс Адетокумбо всю свою кар'єру в НБА виступає за Мілуокі, який обрав його під 15-м піком на драфті 2013 року. У 2021 році баскетболіст привів франшизу до статусу чемпіона НБА.

Нагадаємо, що відомий інсайдер ESPN Шемс Чаранія назвав дві умови, за підсумком яких Янніс визначиться зі своїм майбутнім у Мілуокі.

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Янніс Адетокумбо

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