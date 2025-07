Художник-терорист і ніякого викупу: як комуністи викрадали найкращого футболіста світу

Today, in 1926, Alfredo di Stefano was born. His achievements for Real Madrid:



• 396 Games

• 308 Goals

• 5 European Cups

• 8 La Ligas

• 2 Ballon D'Ors

• 1 Super Ballon D'Or

• 1 FIFA Order Of Merit



