Барселона прагне підписати нападника Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд став основною ціллю каталонської Барселони на трансферному ринку.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Кілька тижнів тому "блаугранас" прагнули підписати вінгера Ліверпуля Луїса Діаса, однак трансфер зірвався.

Тепер пріоритетом Барселони є 27-річний англійський півзахисник, який оцінюється в 50 млн євро. Контракт англійця з "червоними дияволами" розрахований до 2028 року.

Маркус Рашфорд втратив місце у стартовому складі МЮ після приходу взимку нового головного тренера Рубена Аморіма. Після чого його віддали оренду в Астон Віллу, за яку він відіграв 17 матчів в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Чинна угода футболіста з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року. Раніше повідомлялося, що вихованець "червоних дияволів" не проти повернення на "Олд Траффорд", але він не вірить, що гратиме там за Аморіма.

Раніше стало відомо, що Рашфорд хоче перейти до клубу, який гратиме у Лізі чемпіонів наступного сезону. Це пов'язано із бажанням потрапити до складу збірної Англії на чемпіонат світу 2026 року.