Формулу-1 не зупинять в разі захворювання пілота

У Формулі-1 підготували спеціальний медичний протокол, який узгоджений з усіма учасниками.

Про це розповів глава Ф-1 Чейз Кері.

"Якщо серед учасників Ф-1 буде заражений коронавірусом, то це не призведе до зупинки або скасування гонки. Якщо захворювання буде у гонщика, то команди мають резервних пілотів.

Важливо: У Формулі-1 презентували календар першої частини сезону

Можна багато розмірковувати про різні "а що буде, якщо", але у нас є строгий медпротокол на різні випадки. Якби ми не були впевнені в своїх силах, то навіть б не починали сезон", сказав Кері.