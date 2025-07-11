Колишній атакувальний півзахисник Вереса Віталій Дахновський став гравцем Буковини.

Про це повідомила пресслужба чернівецького колективу.

Контракт підписано до літа 2027 року, а гратиме хавбек під восьмим номером.

У сезоні 2024/25 футболіст зіграв 32 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома асистами. Також Дахновський має досвід гри за ПФК Львів, Віслу та польський Космос.

Раніше Буковина оголосила про підписання експівзахисника Карпат.