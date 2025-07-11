Дахновський став гравцем Буковини
Віталій Дахновський
Буковина
Колишній атакувальний півзахисник Вереса Віталій Дахновський став гравцем Буковини.
Про це повідомила пресслужба чернівецького колективу.
Контракт підписано до літа 2027 року, а гратиме хавбек під восьмим номером.
У сезоні 2024/25 футболіст зіграв 32 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома асистами. Також Дахновський має досвід гри за ПФК Львів, Віслу та польський Космос.
Раніше Буковина оголосила про підписання експівзахисника Карпат.