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Дахновський став гравцем Буковини

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 12:31
Віталій Дахновський
Віталій Дахновський
Буковина

Колишній атакувальний півзахисник Вереса Віталій Дахновський став гравцем Буковини.

Про це повідомила пресслужба чернівецького колективу.

Контракт підписано до літа 2027 року, а гратиме хавбек під восьмим номером.

У сезоні 2024/25 футболіст зіграв 32 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома асистами. Також Дахновський має досвід гри за ПФК Львів, Віслу та польський Космос.

Раніше Буковина оголосила про підписання експівзахисника Карпат.

Буковина Віталій Дахновський

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