Феррарі не потрапила навіть до першої шістки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 липня, відбулася перша кваліфікація в рамках сезону Формули-1 2020.

Перемогу здобув фінський пілот Мерседеса Валттері Боттас. Другим став його напарник Льюїс Гамільтон, а трійку замкнув Макс Ферстаппен, який представляє Ред Булл.

Пілоти Феррарі не потрапили навіть до першої шістки.

Усі результати кваліфікації.

1. Валттері Боттас (Мерседес)

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес)

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

4. Ландо Норріс (Макларен)

5. Алекс Албон (Ред Булл)

6. Серхіо Перес (Рейсінг Поїнт)

7. Шарль Леклер (Феррарі)

8. Карлос Сайнс (Макларен)

9. Ланс Стролл (Рейсінг Поїнт)

10. Даніель Ріккардо (Рено)

11. Себастьян Феттель (Феррарі)

12. Пьєр Гаслі (Альфа Таур)

13. Даніїл Квят (Альфа Таурі)

14. Естебан Окон (Рено)

15. Ромен Грожан (Хаас)

16. Кевін Магнуссен (Хаас)

17. Джордж Расселл (Вільямс)

18. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)

19. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

20. Ніколя Латіфі (Вільямс)

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