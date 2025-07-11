Власник Ліона – про участь Крістал Пелес в Лізі Європи: Прогнозувати дії керівних органів неможливо

Власник Ліона Джон Текстор висловився про перемогу Крістал Пелес в Кубку Англії, яка принесла не тільки радість, а й головний біль через його частку акцій в англійському клубі.

Слова бізнесмена наводить ESPN.

"Перше, що я подумав після перемоги: "От лайно". Я був щасливий від перемоги, але дуже хвилювався через правила УЄФА щодо співвласництва клубами. Я дуже радий був за наших вболівальників, але розумів, що на нас чекає. Я достатньо дурний та достатньо успішний, щоб не передбачати ті чи інші рішення керівних органів. Ніколи не намагайтесь цього робити – це неможливо", – розповів Текстор.

Нагадаємо, Джон Текстор мав продати клуб, щоб Пелес міг взяти участь у Лізі Європи наступного сезону. Правила УЄФА не дозволяють участь у єврокубку клубів, власником яких є одна людина, а бізнесмен володіє також і Ліоном.

Через те, що Ліон фінішував у чемпіонаті Франції вище за Крістал Пелес у чемпіонаті Англії (6 проти 12), то саме "орли" ризикують бути виключеними з ЛЄ.

Американець все ж продав англійський клуб, але угоду повинні ще підтвердити відповідні органи.

Також стало відомо, чи зберіг Ліон своє місце в Лізі 1 за підсумками апеляції до DNCG.