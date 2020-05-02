Джерело - f1analytic.
Перехід на гібридні технології - це найбільш логічний наступний крок в розвитку Формули-1.
Про це розповів керівник відділу цифрового проектування Мерседес Джефф Вілліс.
"Мені здається, що в Формулі-1 дні двигуна внутрішнього згоряння в чистому вигляді вже злічені. І перехід на гібридні технології - це найбільш логічний наступний крок. І вже в Формулі-1 ми довели, що гібридні технології можуть бути дуже ефективними і використовуючи їх ви можете досягти успіху, бути конкурентоспроможними", - заявив Вілліс
Нагадаємо, гран-прі Угорщини відбудеться без глядачів.