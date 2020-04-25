Чемпіони світу Формули-1 Кімі Райкконен та Фернандо Алонсо обидва починали першу практику з думками про гонку.

Про це розповів їх колишній напарник Роман Грожан.

"Я багато чому навчився у Фернандо і Кімі, і, як не дивно, приблизно одного й того ж. Багато хто думає, що вони дуже різні, але вони починали першу практику з думками про гонку - це єдине, що мало значення. Їм було все одно, чи показують вони швидкість на тренуванні, вони просто готувалися до Гран-прі", - сказав Грожан.