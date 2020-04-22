Алонсо хоче повернутися до Феррарі

Іспанець може замінити Феттеля

Дворазовий чемпіон світу Формули-1 Фернандо Алонсо зацікавлений в поверненні у Феррарі.

Про це повідомляє GPBlog.

Іспанський пілот хоче замінити в команді Себастьяна Феттеля, який поки не домовився з Скудерією про продовження контракту.

Раніше стало відомо, що Феттель веде з Феррарі переговори щодо підписання нового контракту на один рік з скороченням зарплати.

Алонсо виступав за Феррарі з 2010 по 2014 рік. За цей час він тричі посідав друге місце в заліку пілотів.

Нагадаємо, можуть зникнути 4 команди Формули-1.