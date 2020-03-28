 Якщо Гамільтон прийде у Феррарі, то знищить Леклера, - Масса | Автоспорт | Champion.com.ua
Мій профіль
Хей: Чісора не думає про Джошуа, всі думки тільки про Усика
Вчора 12:40 2796
Слуцьк - Динамо Брест: онлайн-трансляція 2 туру чемпіонату Білорусі. LIVE
Сьогодні 11:28 97
Ярослав Попович: Бюджет нашої команди – 12 мільйонів євро
Вчора 20:00 3385
Підручний випробував нову трасу у Буковелі
Вчора 19:17 1429
Рафаїлов: Піти з клубу - це моя ініціатива
Вчора 18:15 1040
Кобін хоче зіграти з Динамо в Ужгороді
Вчора 17:58 1270
Бельгійські клуби цікавляться Зубковим
Вчора 16:16 1120
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 15:27 10344 2
Гравець збірної України перехворів коронавірусом
Вчора 14:11 646
Шевченко потрапив до принизливого рейтингу АПЛ
Вчора 14:02 3057
Блоги
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця Valeriy Ruchka
25.03.2020 09:19 4108 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
25.03.2020 08:43 6095
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25!
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25! Valeriy Ruchka
24.03.2020 19:31 851
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:28 784
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:09 621
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:37 Олімпійські ігри-2020 Кравцов: Японці хотіли провести Олімпіаду, не дивлячись ні на що 93
11:28 Пряма трансляція Слуцьк - Динамо Брест: онлайн-трансляція 2 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 97
11:16 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 511289
11:15 Футбол Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус 342
11:11 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 298174
10:54 Футбол Ройс пожертвував 500 тисяч на підтримку підприємств, які несуть збитки через коронавірус 251
10:43 Футбол Реал не запропонує новий контракт Васкесу 279
10:32 Біатлон Вірер: Я хочу мати п'ять дітей 279 1
10:13 Футбол Роналду згоден на зниження зарплати в Ювентусі 563
09:55 Автоспорт Масса: Якщо Гамільтон прийде у Феррарі, то знищить Леклера 392
09:42 Бокс Бій Джошуа - Ф'юрі може відбутися цього року 522
09:27 Футбол Ла-Ліга розглядає 3 варіанти відновлення сезону 524
09:11 Футбол Тоттенгем знайшов заміну Льорісу 441
08:55 Футбол Супрягою цікавиться бельгійський гранд 1133
08:34 Волейбол Українську Суперлігу можуть розширити до 10 команд 750
27 Березня 2020
23:56 Футбол Зідан назвав спосіб боротьби з коронавірусом 1365
23:43 Футбол Вацко розкритикував роботу Грімма 1319
23:26 Бокс Буценко не вірить у чутки про небезпеку коронавірусу 1821
23:14 Футбол Новачок Карпат намагається вивчити українську мову 1252
22:56 Футбол Ювентус заради Погба готовий позбутися Дибали та П'янича 1268
22:40 Футбол Торпедо-БелАЗ – Белшина 1:0. Огляд матчу 1195
22:30 Бокс Ломаченко порадив слухати рекомендації влади 1485
22:22 Блог Створений для боксу - Усик опублікував своє дитяче фото 782
22:16 Футбол Каннаваро: Мій карантин уже закінчився 1127
21:56 Футбол Рух Брест вдома поступився Енергетику-БГУ у 2 турі чемпіонату Білорусі 1146

Масса: Якщо Гамільтон прийде у Феррарі, то знищить Леклера

Сьогодні 09:55 392 0
Колишній пілот Скудерії розповів, як вплине Гамільтон на італійську команду
Масса: Якщо Гамільтон прийде у Феррарі, то знищить Леклера
#Феттель, #Леклер, #Феррарі, #Гамільтон, #Формула-1

Джерело - f1analytic.

Пара Себастьяна Феттеля та Шарля Леклера є дуже хорошою для команди Формули-1 Феррарі.

Про це розповів колишній гонщик Скудерії Феліпе Масса.

"Будь я на місці Маттіа Бінотто, то не став би міняти нинішній склад гонщиків. Себастьян виграв чотири титули чемпіона світу, а Леклер має величезний потенціал, який не можна недооцінювати", - сказав бразилець.

  Актуально: Гамільтон відмовився проходити тест на коронавірус

"Що стосується потенційної пари пілотів Гамільтон - Леклер, то, з одного боку, цей дует міг би стати втіленням мрії. А з іншого - Льюїс може перешкодити прогресу Шарля і знищити його ментально. Все може піти не за ідеальним сценарієм", - припустив Масса.

Раніше Ф-1 через пандемію коронавірусу перенесла/скасувала гонки в Австралії, Бахрейні, В'єтнамі та Китаї.

Коментарі ()