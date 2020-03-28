Колишній пілот Скудерії розповів, як вплине Гамільтон на італійську команду

Джерело - f1analytic.

Пара Себастьяна Феттеля та Шарля Леклера є дуже хорошою для команди Формули-1 Феррарі.

Про це розповів колишній гонщик Скудерії Феліпе Масса.

"Будь я на місці Маттіа Бінотто, то не став би міняти нинішній склад гонщиків. Себастьян виграв чотири титули чемпіона світу, а Леклер має величезний потенціал, який не можна недооцінювати", - сказав бразилець.

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"Що стосується потенційної пари пілотів Гамільтон - Леклер, то, з одного боку, цей дует міг би стати втіленням мрії. А з іншого - Льюїс може перешкодити прогресу Шарля і знищити його ментально. Все може піти не за ідеальним сценарієм", - припустив Масса.

Раніше Ф-1 через пандемію коронавірусу перенесла/скасувала гонки в Австралії, Бахрейні, В'єтнамі та Китаї.