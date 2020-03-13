Формула-1 планує почати сезон не раніше червня

Всі найближчі етапи будуть скасовані

Швидше за все, будуть скасовані найближчі гонки в Бахрейні і В'єтнамі, а Гран-прі Китаю був скасований раніше.

Про це повідомляє Motorsport.

Далі Ф-1 повинна переміститися в Європу, де коронавірус зараз розвивається найбільшими темпами.

З цієї причини очікується скасування гран-прі в Нідерландах, Іспанії та Монако.

Найбільш ймовірна дата старту сезону - гонка в Баку в червні, але якщо ситуація з пандемією не покращиться, то скасування всього чемпіонату буде реалістичним варіантом.

Раніше, Гран-прі Австралії скасували через коронавірус.