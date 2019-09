Британська команда Вільямс оголосила про продовження угоди з Мерседесом.

Про це повідомляє Кріс Медланд.

Мерседес продовжить постачати Вільямсу двигуни до 2025 року включно. При цьому британський команда продовжить самостійно розробляти трансмісії.

