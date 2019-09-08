Джерело - Чемпіон.
Монегаск Шарль Леклер здобув другу перемогу поспіль на етапах Формули-1.
Пілот Феррарі приїхав першим на Гран-прі Італії. Другим став Вальтері Боттас на Мерседесі. Замкнув трійку 5-кратнйи чемпіон світу Льюїс Гамільтон.
Заліковий пункт за найшвидшие коло забрав британеський пілот Мерседес.
Топ-10: Леклер, Боттас, Гамільтон, Ріккардо, Хюлькенберг, Албон, Перес, Ферстаппен, Джовінаццо, Норріс
Раніше Леклер здобув першу перемогу в Формулі-1.
Нагадаємо, вболівальники віддали данину пам'яті пілоту Формули-2 Антуану Юберу, який загинув у результаті зіткнення.