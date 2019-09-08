Заліковий пункт за найшвидшие коло забрав Льюїс Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

Монегаск Шарль Леклер здобув другу перемогу поспіль на етапах Формули-1.

Пілот Феррарі приїхав першим на Гран-прі Італії. Другим став Вальтері Боттас на Мерседесі. Замкнув трійку 5-кратнйи чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

Заліковий пункт за найшвидшие коло забрав британеський пілот Мерседес.

Топ-10: Леклер, Боттас, Гамільтон, Ріккардо, Хюлькенберг, Албон, Перес, Ферстаппен, Джовінаццо, Норріс

Раніше Леклер здобув першу перемогу в Формулі-1.

Нагадаємо, вболівальники віддали данину пам'яті пілоту Формули-2 Антуану Юберу, який загинув у результаті зіткнення.