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Пілот Формули 1 розтрощив болід. ФОТО

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Пілот Формули 1 розтрощив болід. ФОТО

Французький пілот Ред Булла П'єр Гаслі потрапив у  аварію під час 3-го дня  передсезонної тестової сесії Формули-1.

Гаслі втратив керування над болідом в дев'ятому повороті і в'їхав у відбійник. 

Автомобіль RB15 отримав безліч сильних пошкоджень з лівого боку. Ймовірно, механіки австрійської команди не встигнуть відновити болід для тестів, які відбуваються на іспанському автодромі Каталунья в Барселоні.

Нагадаємо,  Алонсо став послом McLaren .

Також, син Шумахера візьме участь в тестах Альфа Ромео.

Джерело - Чемпіон.

#Формула 1, #Ред Булл, #Гаслі
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