Пілот Формули 1 розтрощив болід. ФОТО

Французький пілот Ред Булла П'єр Гаслі потрапив у аварію під час 3-го дня передсезонної тестової сесії Формули-1.

Гаслі втратив керування над болідом в дев'ятому повороті і в'їхав у відбійник.

Автомобіль RB15 отримав безліч сильних пошкоджень з лівого боку. Ймовірно, механіки австрійської команди не встигнуть відновити болід для тестів, які відбуваються на іспанському автодромі Каталунья в Барселоні.

That doesn't look like a quick fix 😬



We've had a lengthy red flag period after a smash for Pierre Gasly at Turn 9



The Red Bull man had a spin during the second day of the first test 😣#F1 #F1Testing pic.twitter.com/xZDoeWT0D2