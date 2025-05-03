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БК Дніпро та Київ-Баскет зіграють вирішальний матч фінальної серії Суперліги

Володимир Максименко — 3 травня 2025, 08:42
БК Дніпро – Київ-Баскет
БК Дніпро – Київ-Баскет
ФБУ

У суботу, 3 травня, відбудеться вирішальний матч фінальної серії між БК Дніпро та Київ-Баскетом.

Зустріч відбудеться у СК "Шинник" у Дніпрі, стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.

Дніпро відкрив рахунок у фінальній серії, впевнено вигравши першу гру на домашньому майданчику — 89:70. Другий поєдинок завершився неочікуваною перемогою столичного колективу – 73:56.

Пряма відеотрансляція матчу БК Дніпро – Київ-Баскет

Нагадаємо, на шляху до фіналу дніпровський колектив здолав Говерлу та Черкаські Мавпи, а БК Дніпро пройшов Старий Луцьк та Рівне.

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