Арсенал Зінченка зустрінеться з Борнмутом Забарного, Евертон Миколенка прийме Іпсвіч у 35 турі АПЛ
У суботу, 3 травня, відбудеться чотири матчі в межах 35 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Відкриє ігровий день протистояння Астон Вілли, яка бореться за єврокубки з Фулгемом. Надалі Евертон Віталія Миколенка прийме Іпсвіч, який вже втратив шанси залишитися в елітному дивізіоні.
Арсенал Олександра Зінченка на "Емірейтс" зустрінеться з Борнмутом Іллі Забарного. "Каноніри" наразі йдуть другими, в той час, як "вишні" закріпились у середині турнірної таблиці.
Чемпіонат Англії – АПЛ
35 тур, 3 травня
14:30 Астон Вілла – Фулгем
17:00 Евертон – Іпсвіч
17:00 Лестер – Саутгемптон
19:30 Арсенал – Борнмут
Напередодні Манчестер Сіті з голом Де Брейне перервав шестиматчеву серію перемог Вулвергемптона.