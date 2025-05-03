Арсенал Зінченка зустрінеться з Борнмутом Забарного, Евертон Миколенка прийме Іпсвіч у 35 турі АПЛ

У суботу, 3 травня, відбудеться чотири матчі в межах 35 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Відкриє ігровий день протистояння Астон Вілли, яка бореться за єврокубки з Фулгемом. Надалі Евертон Віталія Миколенка прийме Іпсвіч, який вже втратив шанси залишитися в елітному дивізіоні.

Арсенал Олександра Зінченка на "Емірейтс" зустрінеться з Борнмутом Іллі Забарного. "Каноніри" наразі йдуть другими, в той час, як "вишні" закріпились у середині турнірної таблиці.

Чемпіонат Англії – АПЛ

35 тур, 3 травня

14:30 Астон Вілла – Фулгем

17:00 Евертон – Іпсвіч

17:00 Лестер – Саутгемптон

19:30 Арсенал – Борнмут

Напередодні Манчестер Сіті з голом Де Брейне перервав шестиматчеву серію перемог Вулвергемптона.