Україна зіграє вирішальний матч проти Японії на чемпіонаті світу

Сьогодні, 3 травня, збірна України з хокею зіграє свій фінальний матч на чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні IA.

Суперником буде збірна Японії, а стартовий свисток пролунає о 12:30 за київським часом.

Наразі "жовто-сині" посідають друге місце у турнірній таблиці, поступаючись Великій Британії за особистими зустрічами.

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Для виходу в елітний дивізіон збірній Україні необхідно перемагати японців, які посідають п'яте, передостаннє місце. За чотири матчі суперник набрав чотири очки.

Нагадаємо, стартовому поєдинку "синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі команда Дмитра Христича зіграла з Італією. Цього разу також справа дійшла до булітів, але перемогу здобула збірна України.

Третій поєдинок збірна України провела на чудовому рівні, розгромивши збірну Румунії (4:0).

У четвертому національна збірна переломила хід гри проти Польщі та наблизилася до повернення в еліту.

В прямому етері матч транслюватиме "Суспільне Спорт". Сайт "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Раніше головний тренер збірної України висловився щодо проблем реалізації, коли команда грає у більшості.