Лопес після бою з Барбосою кинув виклик Еннісу

Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) після перемоги над Арнольдом Барбосою (32-1, 11 КО) кинув виклик Джарону Еннісу (34-0, 30 КО).

Цитує боксера RingMagazine.

"Я почуваюся чудово. Почуваюся ніби народився заново. У першому напівсередньому дивізіоні я вже якийсь час. Але ми ще поговоримо з командою про можливість піднятися у вазі.

Ви ж мене знаєте, хлопці. Я беруся за складні випробування... Я — Дора-мандрівниця, і я шукаю Енніса", – сказав Лопес.