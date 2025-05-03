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Лопес після бою з Барбосою кинув виклик Еннісу

Олександр Булава — 3 травня 2025, 09:23
Лопес після бою з Барбосою кинув виклик Еннісу
RingMagazine.com

Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) після перемоги над Арнольдом Барбосою (32-1, 11 КО) кинув виклик Джарону Еннісу (34-0, 30 КО).

Цитує боксера RingMagazine.

"Я почуваюся чудово. Почуваюся ніби народився заново. У першому напівсередньому дивізіоні я вже якийсь час. Але ми ще поговоримо з командою про можливість піднятися у вазі.

Ви ж мене знаєте, хлопці. Я беруся за складні випробування... Я — Дора-мандрівниця, і я шукаю Енніса", – сказав Лопес.

Напередодні Теофімо за підсумками 12 раундів здобув перемогу над Барбосою одноголосним рішенням суддів: 116-112, 116-112 та 118-110.

Нагадаємо, 13 квітня Енніс впевнено здолав литовця Станіоніса.

Барбоса Теофімо Лопес Джарон Енніс

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