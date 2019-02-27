Алонсо став послом McLaren

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо стане послом McLaren, а також візьме активну участь у розвитку боліда - в тому числі і на тестах.

Його слова наводить motorsport.

"Стати послом McLaren - велика честь для мене. Це особлива команда. Ще перед оголошенням про завершення кар’єри я казав, що бачу себе у довготривалій ролі у складі McLaren, тому я радий отримати цю посаду, яка дозволить тісно працювати з командою, у якій я почуваюся, як вдома.

У мене буде виступ на Інді-500, який я дуже чекаю, проте це лише початок. Хочу навчати молодих талантів. Я працюватиму, щоб разом із McLaren розкрити їхній потенціал. Це важливо і для команди, і для мене особисто", - говорить Алонсо.