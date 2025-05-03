ФК Париж вперше за майже півстоліття зіграє у Лізі 1

Футбольний клуб Париж за один тур до завершення розіграшу Ліги 2 забезпечив собі кваліфікацію в елітний дивізіон, розписавши нічию з Мартігом.

Столичний колектив набрав 66 очок та став недосяжним для третього Меца, який виборюватиме право за вихід до Ліги 1 у перехідних матчах.

🌟 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐒, 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐍𝐄𝐒, nous sommes en @Ligue1🔥🥹



🔝 𝐀 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐞𝐮𝐱 𝐪𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐫𝐮 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐬, 𝐪𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐨𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 : 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐨̂𝐭𝐫𝐞 💙



🔵⚪️ #CertifiéParis |… pic.twitter.com/uNoMKqYg1v — Paris FC (@ParisFC) May 2, 2025

Зазначимо, що востаннє Париж грав у вищій лізі французького футболу в сезоні-1978/79. У 1983-му клуб втратив професійний статус, але знову його набув у 2015 році.

П'ять років тому фонд "Explore Bahrain" викупив 20 відсотків Парижу за 5 млн євро.

Раніше інший відомий французький клуб достроково вийшов у Лігу 1.