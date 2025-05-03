Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ФК Париж вперше за майже півстоліття зіграє у Лізі 1

Володимир Максименко — 3 травня 2025, 09:18
ФК Париж вперше за майже півстоліття зіграє у Лізі 1
ФК Париж

Футбольний клуб Париж за один тур до завершення розіграшу Ліги 2 забезпечив собі кваліфікацію в елітний дивізіон, розписавши нічию з Мартігом.

Столичний колектив набрав 66 очок та став недосяжним для третього Меца, який виборюватиме право за вихід до Ліги 1 у перехідних матчах.

Зазначимо, що востаннє Париж грав у вищій лізі французького футболу в сезоні-1978/79. У 1983-му клуб втратив професійний статус, але знову його набув у 2015 році.

П'ять років тому фонд "Explore Bahrain" викупив 20 відсотків Парижу за 5 млн євро.

Раніше інший відомий французький клуб достроково вийшов у Лігу 1.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Париж Чемпіонат Франції, Ліга 2

Париж

Фенербахче – перший учасник Фіналу чотирьох, Реал переграв Олімпіакос у плейоф Євроліги
Плейоф Євроліги: Фенербахче подвоїв перевагу над Парижем, Панатінаїкос сенсаційно програв Анадолу Ефесу
Фенербахче здолав Париж, Панатінаїкос розібрався з Анадолу Ефес у перших матчах 1/4 фіналу Євроліги
Реал зіграє проти Олімпіакоса, Барселона протистоятиме Монако: чвертьфінальні пари Євроліги
Париж сенсаційно обіграв Реал, Баварія в овертаймі відправила Црвену Звезду додому

Останні новини