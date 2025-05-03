ФК Париж вперше за майже півстоліття зіграє у Лізі 1
ФК Париж
Футбольний клуб Париж за один тур до завершення розіграшу Ліги 2 забезпечив собі кваліфікацію в елітний дивізіон, розписавши нічию з Мартігом.
Столичний колектив набрав 66 очок та став недосяжним для третього Меца, який виборюватиме право за вихід до Ліги 1 у перехідних матчах.
Зазначимо, що востаннє Париж грав у вищій лізі французького футболу в сезоні-1978/79. У 1983-му клуб втратив професійний статус, але знову його набув у 2015 році.
П'ять років тому фонд "Explore Bahrain" викупив 20 відсотків Парижу за 5 млн євро.
Раніше інший відомий французький клуб достроково вийшов у Лігу 1.