Японія – Україна: відеотрансляція матчу чемпіонату світу

У суботу, 3 травня, збірна України з хокею зіграє матч 5 туру чемпіонату світу в Дивізіоні IA. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Японії.

Початок зустрічі – 12:30 за Києвом. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в етері "Суспільне Спорт" та на ютуб-каналі мовника.

Плеєр із трансляцією буде доданий ближче до початку матчу.

Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

"Синьо-жовтих", які після поразки від Великої Британії (3:4, буліти) здобули перемоги над Італією (3:2, буліти), Румунією (4:0) та Польщею (4:1), для підвищення у класі влаштує навіть поразка в овертаймі.

Японія втратила шанси на підвищення, але гарантувала собі збереження місця в дивізіоні IA завдяки перемозі над Румунією (5:3). Для азійської збірної матч з Україною не має турнірного значення.