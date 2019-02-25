Син Шумахера візьме участь в тестах Альфа Ромео

Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Мік візьме участь в тестах новачків після Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомляє SoyMotor.

Молодий гонщик пройде тести у квітні в складі команди Формули-1 Альфа Ромео за кермом нового боліда С38.

Якщо Шумахер покаже хороший результат, то отримає можливість взяти участь в тестах після Гран-прі Іспанії, але вже в складі Феррарі.

Нагадаємо, 2018-го року Шумахер-молодший став чемпіоном європейської Формули-3 і зараз є частиною молодіжної програми Феррарі.

Джерело - isport.ua.