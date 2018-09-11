Ferrari попрощається зі своїм легендарним гонщиком. ФОТО

Легендарний фінський автогонщик Кімі Ряйкконен змінить команду.
Про це повідомляє Twitter скудерії.
Феррарі вирішили попрощатися з фінським пілотом в кінці сезону.
Як і передбачалося, досвідченого гонщика замінить Шарль Леклер з Заубера. В італійській команді довгий час вибирали між ветераном Кімі Ряйкконеном і молодим Шарлем Леклер, в результаті зробили вибір на користь другого. У свою чергу Райкконен підпише з Заубером 2-річний контракт.
Kimi Raikkonen to step down at the end of 2018. #Kimi7 https://t.co/sj7fD4XaYL— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 11 вересня 2018 р.
Нагадаємо, в Італії хочуть повернути ще одну трасу.
А у Формулі 1 обмежать фінансовий ліміт команд.
Джерело - twitter/ScuderiaFerrari.