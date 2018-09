Ferrari попрощається зі своїм легендарним гонщиком. ФОТО

Легендарний фінський автогонщик Кімі Ряйкконен змінить команду.

Про це повідомляє Twitter скудерії.

Феррарі вирішили попрощатися з фінським пілотом в кінці сезону.

Як і передбачалося, досвідченого гонщика замінить Шарль Леклер з Заубера. В італійській команді довгий час вибирали між ветераном Кімі Ряйкконеном і молодим Шарлем Леклер, в результаті зробили вибір на користь другого. У свою чергу Райкконен підпише з Заубером 2-річний контракт.

Kimi Raikkonen to step down at the end of 2018. #Kimi7 https://t.co/sj7fD4XaYL