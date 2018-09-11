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Ferrari попрощається зі своїм легендарним гонщиком. ФОТО

Сьогодні 12:57 284 0
Ferrari попрощається зі своїм легендарним гонщиком. ФОТО

Легендарний фінський автогонщик Кімі Ряйкконен змінить команду.

Про це повідомляє Twitter скудерії.

Феррарі вирішили попрощатися з фінським пілотом  в кінці сезону.

Як і передбачалося, досвідченого гонщика замінить Шарль Леклер з Заубера. В італійській команді довгий час вибирали між ветераном Кімі Ряйкконеном і молодим Шарлем Леклер, в результаті зробили вибір на користь другого. У свою чергу Райкконен підпише з Заубером 2-річний контракт.

Нагадаємо, в Італії хочуть повернути ще одну трасу.

А у Формулі 1 обмежать фінансовий ліміт команд.

Джерело - twitter/ScuderiaFerrari.

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