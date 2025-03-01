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Дончич та Леброн принесли Лейкерс перемогу над Кліпперс в матчі НБА

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 08:08
Дончич та Леброн принесли Лейкерс перемогу над Кліпперс в матчі НБА
ЛеБрон Джеймс
Лос-Анджелес Лейкерс

У ніч з 28 лютого на 1 березня відбулась низка матчі в межах національної баскетбольної асоціації.

Так, Лос-Анджелес Лейкерс у важкому матчі переграли Кліпперс, а найкращими гравцями стали Лука Дончич (31 очко) та Леброн Джеймс (28 очок). Олексій Лень провів весь поєдинок на лаві для запасних.

Окрім того, Юта здобула мінімальну перемогу над Міннесотою. Українець Святослав Михайлюк також на паркет не з'являвся.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
1 березня

Детройт – Денвер 119:134 (31:39, 32:29, 24:39, 32:27)

Атланта – Оклахома 119:135 (23:40, 41:31, 20:38, 35:27)

Бостон – Клівленд 116:123 (38:26, 36:38, 24631, 18:28)

Бруклін – Портленд 102:121 (25:33, 22:31, 35:27, 20:30)

Маямі – Індіана 125:120 (29:35, 39:34, 29:23, 28:28)

Мемфіс – Нью-Йорк 113:114 (32:25, 27:31, 29:26, 25:32)

Чикаго – Торонто 125:115 ОТ (27:30, 27:33, 27:29, 27:20, 15:5)

Фінікс – Нью-Орлеан 125:108 (40:18, 23:24, 29:28, 33:38)

Юта – Міннесота 117:116 (38:40, 18:27, 38:25, 23:24)

Лейкерс – Кліпперс 106:102 (24:25, 35:29, 24:23, 23:25)

Зазначимо, що сьогодні стало відомо про травму зірки Філадельфії, через яку він достроково завершив сезон.

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