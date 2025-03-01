Мессі прокоментував своє майбутнє в Інтер Маямі
Зірковий нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував своє майбутнє в США та заявив, що він абсолютно щасливий грати в клубі МЛС.
Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Моє майбутнє? Зараз я почуваюся добре і просто насолоджуюся кожною миттю своєї кар'єри.
Я насолоджуюся перебуванням у клубі, матчами, товаришами по команді, сім’єю, друзям. Я нічого не передчуваю. Я просто люблю і насолоджуюся моментом", – розповів аргентинець.
Зазначимо, що у світових ЗМІ довгий час ходять чутки про можливе повернення Мессі до Барселони. Нагадаємо, Ліонель залишив каталонців у 2021 році, перейшовши до ПСЖ.
У складі Інтер Маямі форвард виступає з 2023 року і за цей час по одному разу виграв регулярний чемпіонат МЛС та Кубок ліг.
Раніше ексфутболіст Реала звинуватив легендарного аргентинця у расизмі.