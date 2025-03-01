Мессі прокоментував своє майбутнє в Інтер Маямі

Зірковий нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував своє майбутнє в США та заявив, що він абсолютно щасливий грати в клубі МЛС.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Моє майбутнє? Зараз я почуваюся добре і просто насолоджуюся кожною миттю своєї кар'єри.

Я насолоджуюся перебуванням у клубі, матчами, товаришами по команді, сім’єю, друзям. Я нічого не передчуваю. Я просто люблю і насолоджуюся моментом", – розповів аргентинець.

🚨 Leo Messi: “My future? I feel good now and I’m just enjoying every moment of my career”.



“I’m enjoying club, games, teammates, family, friends… I’m not anticipating things. I’m just loving and enjoying the moment”. pic.twitter.com/fORFWrArgl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2025

Зазначимо, що у світових ЗМІ довгий час ходять чутки про можливе повернення Мессі до Барселони. Нагадаємо, Ліонель залишив каталонців у 2021 році, перейшовши до ПСЖ.

У складі Інтер Маямі форвард виступає з 2023 року і за цей час по одному разу виграв регулярний чемпіонат МЛС та Кубок ліг.

Раніше ексфутболіст Реала звинуватив легендарного аргентинця у расизмі.