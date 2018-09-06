В Італії хочуть повернути трасу в Імолі у програму Формули-1

Міністр економічного розвитку, праці та соціальної політики Італії, заступник голови Ради міністрів Італії Луїджі ді Май заявив, що в країні хотіли б повернути етап Формули-1 в Імолі.

Слова чиновника наводить Xsport з посиланням на FormulaPassion

"Етап в Монці не перебуває під питанням, ми не збираємося нічого змінювати. Але було б здорово бачити етап Формули-1 на трасі в Імолі, наприклад, у статусі Гран-прі Європи", — сказав ді Май.

Етап на автодромі імені Енцо і Діно Феррарі в Імолі відбувався з 1980 року по 2006 рік. У 1980 році перегони мали статус Гран-прі Італії, а з 1981 року проходила як Гран-прі Сан-Марино.

Після смертельних аварій Роланда Ратценбергер і Айртона Сенни трасу видозмінили. Це ускладнило можливість обгону.

Нагадаємо, у Формулі-1 обмежать фінансовий ліміт команд.

Окрім цього Ряйконнен піде з Феррарі.

Джерело - Xsport.