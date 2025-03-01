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УЄФА дискваліфікувала скандального арбітра АПЛ, який ображав Клоппа

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 08:29
УЄФА дискваліфікувала скандального арбітра АПЛ, який ображав Клоппа
Девід Кут
Getty images

Колишній суддя АПЛ Девід Кут отримав нове покарання за свою поведінку, яка коштувала йому роботи в Англії.

Про це повідомляє ESPN.

УЄФА дискваліфікувала скандального рефері до літа 2026 року. Окрім того, організація розпочала розслідування стосовно 42-річного судді через білий порошок, який він вдихав на сумнозвісному відео.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явився запис, на якому Кут, ймовірно, вживає заборонені препарати та ображає Юргена Клоппа. Після цього інциденту PGMOL негайно звільнила Кута.

Девід був арбітром АПЛ з 2018 року та встиг провести 112 матчів в якості головного арбітра.

Раніше Кут у коментарі стосовно своїх проблем заявив, що все сталось через його нетрадиційну орієнтацію.

Чемпіонат Англії, АПЛ УЄФА Девід Кут

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