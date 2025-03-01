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Даллас розгромив Лос-Анджелес, Рейнджерс програв Торонто в НХЛ

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 07:25
Даллас розгромив Лос-Анджелес, Рейнджерс програв Торонто в НХЛ

У ніч з 28 лютого на 1 березня завершилось три матчі в межах Національної хокейної ліги.

Даллас та Колорадо розгромили своїх суперників, а Нью-Йорк Рейнджерс у напруженому поєдинку програв Торонто.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
1 березня

Рейнджерс – Торонто 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Даллас – Лос-Анджелес 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Колорадо – Міннесота 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще чотири матчі ігрового дня, серед яких Вашингтон зустрінеться із Тампа-Бей, а Бостон вирушить в гості до Піттсбурга.

Нагадаємо, раніше український хокейний клуб відсудив майже 10 мільйонів гривень в Укрнафти.

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