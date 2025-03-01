Шахтар зіграє проти Олександрії, Чорноморець прийматиме Лівий берег у 19 турі УПЛ

Сьогодні, 1 березня, відбудеться низка матчів в межах 19 туру Української Прем'єр-ліги.

Ігровий день розпочнеться протистоянням Інгульця та Кривбаса. Зустріч відбудеться у Кривому Розі на стадіоні "Гірник", оскільки петровський колектив все ще не може отримати дозвіл грати на своїй арені.

В іншому поєдинку Лівий берег прийматиме на своєму полі Чорноморець. Обидві команди борються за виживання в УПЛ, а колективи у турнірній таблиці розділяє лише одне очко.

Ввечері відбудеться центральний матч туру, в якому Олександрія спробує скористатись втратою очок київським Динамо та наздогнати "біло-синіх". Суперником стане донецький Шахтар, який не може знайти свою гру, здобувши дуже важку й непереконливу перемогу над Лівим берегом у минулому турі.

Усі матчі можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Розклад матчів 19 туру УПЛ на 1 березня:

13:00 Інгулець – Кривбас

15:30 Чорноморець – Лівий берег

18:00 Шахтар – Олександрія

Раніше головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував невдалий матч проти Ворскли.