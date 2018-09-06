У Формулі-1 обмежать фінансовий ліміт команд

Керівництво Формули-1 хоче ухвалити остаточну схему обмеження бюджету команд.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Racefans.

У планах компанії з 2019 року почати поступово обмежувати витрати команд. Вже до 2021 року ліміт на витрати складе не більше 200 мільйонів, а за рік сума обмеження зупиниться на позначці в 175 мільйонів. Планується, що до 2022 року бюджети в командах Формули не повинні перевищувати 150 мільйонів доларів.

Повідомляється, що в ліміт не включать витрати на зарплати пілотів, витрати на маркетинг і прийом гостей під час гоночних заходів. Liberty Media пропонує застосовувати санкції до порушників ліміту.

Нагадаємо, Кімі Ряйкконнен покине Ferrari в кінці сезону.

Джерело - Xsport.